Бизнес-омбудсмен отметила рост предпринимательской активности в Москве

По словам Татьяны Минеевой, сейчас также отмечается рост индекса промышленного производства - на 6,4% и инвестиций в основной капитал

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Москвы отмечают рост предпринимательской активности в городе, большая часть занята микробизнесом - 85%. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева на пресс-конференции в ТАСС.

"В Москве идет рост предпринимательской активности. Мы можем констатировать, что 870 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства работают в Москве, это 14% от всей страны. И 1,2 млн самозанятых. Основная часть предпринимателей в Москве заняты микробизнесом - это почти 85%. И 11% вовлечены в бизнес крупный", - сказала Минеева.

По ее словам, сейчас также отмечается рост индекса промышленного производства - на 6,4%, а также рост инвестиций в основной капитал. "Конечно, на Москву смотрят и другие регионы. Поэтому мы делимся с ними опытом по тем мерам поддержки, которые мы всегда активно обсуждаем на московских площадках", - подчеркнула омбудсмен.

Она добавила, что бизнес находится в активном диалоге с властями города. В городе есть 43 общественные приемные, одна из которых открылась сегодня. "Только за четыре месяца этого года субъектам МСП выплачено 10 млн рублей - это задолженность по госконтрактам. Просто чиновники не подписывали те работы, которые были выполнены. <…> По обращениям к уполномоченному за эти четыре месяца прокурорами Москвы внесено порядка 40 представлений и требований о нарушении законодательства. Это большая цифра, мы работаем в связке с прокуратурой, спасибо им большое", - подчеркнула Минеева.