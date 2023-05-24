Россия и Китай продлили программу ускоренной экспертизы заявок на изобретения

Документ устанавливает бессрочное действие программы с 1 июля

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Роспатент и Китайское патентное ведомство продлили программу ускоренной экспертизы заявок на изобретения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского ведомства.

"В Пекине по итогам российско-китайских переговоров подписан пакет документов, в который вошло совместное заявление о намерениях по продлению пилотной программы "Ускоренное патентное делопроизводство" между Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Российская Федерация) и Государственным управлением КНР по вопросам интеллектуальной собственности (CNIPA)", - говорится в сообщении.

Документ подписали руководитель Роспатента Юрий Зубов и комиссар CNIPA Шэнь Чанъюй. Он устанавливает бессрочное действие программы между двумя ведомствами начиная с 1 июля 2023 года.

"Программа имеет большую ценность для заявителей двух стран, поскольку позволяет ускорить процедуру выдачи патента на изобретение без ущерба для качества экспертизы и при снижении затрат со стороны правообладателя. Её продление свидетельствует об устойчивом обоюдном интересе к технологическим рынкам двух стран", - отметил глава "Роспатента" Юрий Зубов, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что сотрудничество патентных ведомств в рамках программы этой началось в 2009 году и в настоящее время насчитывает 55 патентных ведомств, включая Роспатент и CNIPA.

В основе программы "Ускоренное патентное делопроизводство" лежит международное разделение труда - результаты патентного поиска и экспертизы, проведенных в одном ведомстве, используются другими при рассмотрении соответствующей заявки.

Преимуществами программы являются возможность быстрого получения патента за рубежом, снижение трудозатрат в патентных ведомствах при экспертизе соответствующих заявок, улучшение качества экспертизы, экономическая выгода для заявителя за счет уменьшения количества запросов экспертизы. Кроме того, за участие в программе от заявителя не требуется уплата дополнительной пошлины.