Парк атомных и медицинских технологий в Калужской области начал набор резидентов

Специалисты учреждения подготовили методологию, с помощью которой резиденты смогут получать преференции и льготы

КАЛУГА, 24 мая. /ТАСС/. Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Парк атомных и медицинских технологий", первая очередь которого размещается в Обнинске Калужской области, открыл прием заявок для будущих резидентов из всех субъектов страны. Специалисты создали методологию, с помощью которой резиденты смогут получать поддержку, сообщила ТАСС в понедельник генеральный директор центра Ирина Пивинская.

"Центром "Парк атомных и медицинских технологий" создана методология, мы готовы принимать заявки, поддерживать проекты, резиденты смогут получать преференции и льготы. Мы впервые запустили процесс приема заявок от будущих резидентов", - рассказала она.

По ее словам, ИНТЦ предоставляет экспертизу и сервисы, позволяющие научным разработкам дорасти до уровня зрелости инвестиционного проекта, а также инфраструктуру для апробации технологий и осуществления образовательной и медицинской деятельности, не требующей лицензирования. Центр специализируется не только на ядерных исследованиях и разработках, в том числе медицинских, в перечне направлений также определены лазерные и аддитивные технологии, информационно-коммуникационные технологии, новые материалы.

"При формировании портфеля проектов мы исходим не из отдельных проектов, а из проблем государственного значения и задач обеспечения технологического суверенитета, решение которых возможно в горизонте трех-пяти лет и критично для практического применения в отраслях российской экономики", - сказала собеседница агентства.

ИНТЦ был создан решением правительства РФ в 2021 году, инициатором проекта является НИЯУ МИФИ, НИЦ "Курчатовский институт" осуществляет научное руководство. В реализации проекта также участвуют правительство Калужской области, ГК "Росатом".