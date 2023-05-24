Резидент Сколково и российский оператор БПЛА намерены тестировать разработки под Томском

По словам директора "РОБС" Максима Жадобина, беспилотники, которые будут эксплуатироваться на территории области в рамках экспериментального правового режима, будут выполнять работы по мониторингу и перевозке грузов

ТОМСК, 24 мая. /ТАСС/. "Региональный оператор "Беспилотные системы" (РОБС), отвечающий за соответствующий экспериментальный район в Томской области, договорился о тестировании на территории региона информационного сервиса компании-резидента инновационного фонда "Сколково" "Флай дрон" и новых беспилотников ООО "Беспилотные авиационные системы" (БАС). Об этом сообщил журналистам в среду директор "РОБС" Максим Жадобин.

"Флай дрон" обеспечивает информационную составляющую полетов, мы договорились развивать это направление, чтобы их наработки, их сервис развернуть на территории Томской области и совместно его усовершенствовать. Сейчас у нас по соглашению месяц на то, чтобы согласовать дорожную карту. То же самое со вторым соглашением [с "БАС"]", - сказал Жадобин.

Он добавил, что, так как компания "БАС" отвечает за эксплуатацию беспилотных воздушных судов, они начнут эксплуатировать свои суда на территории Томской области в рамках экспериментального правового режима. "Они привезут свои беспилотники, которые будут выполнять авиационные работы - мониторинг, сельское хозяйство, перевозки грузов. Мониторинг - это сейчас самое востребованное. Это все в пользу заказчиков Томской области - нефтяников, газовиков, лесников", - отметил Жадобин.

В мае 2023 года первый в России созданный с госучастием оператор беспилотников ООО "БАС" получил сертификат эксплуатанта. Он планировал начать тестовые полеты уже в этом месяце, чтобы проверить в деле новейшую российскую технику, получить и направить производителям информацию относительно эксплуатационных характеристик моделей и выработать оптимальные коммерческие сценарии применения тестируемых БПЛА.

Об экспериментальном режиме

В 2018 году межведомственная рабочая группа коллегии военно-промышленной комиссии утвердила реализацию проекта "Тайга" в Томской области. Он предполагает создание опытного района доставки грузов и выполнение других задач с использованием беспилотных авиационных комплексов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление правительства в конце марта 2022 года. Экспериментальный правовой режим также введен в Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Также ранее губернатор Томской области Владимир Мазур заявил, что регион должен стать базовым в развитии беспилотных авиационных систем. Для этого в регионе уже есть все предпосылки - действует опытный полигон, местные компании производят аппаратуру, а вузы обучают специалистов. Кроме того, с нового учебного года уроки по управлению БПЛА планируется начать в школах Томской области.