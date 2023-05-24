Путин заявил, что подходы РФ к справедливым отношениям в экономике поддерживают многие

Глава государства отметил, что все больше стран берет курс на укрепление национального суверенитета

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Большинство участников международного общения солидарны с подходами РФ к построению более справедливой архитектуры экономических отношений в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

"Все больше государств берет курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной независимой внутренней и внешней политики, придерживается собственной модели развития", - сказал президент. "Все они выступают за построение новой, более справедливой архитектуры международных экономических отношений, стремятся конструктивно влиять на мировые процессы, расширять сеть партнерских связей, основанных на взаимной выгоде, уважении и учете интересов друг друга", - отметил он. Глава государства указал на то, что "это звучит несколько банально, или как штамп, - на самом деле это на практике происходит, в действительности, в реальной жизни".

"Важно, что с этими подходами солидарны большинство участников международного общения", - подчеркнул Путин, обратив внимание на то, что Россия активно сотрудничает с крупными международными объединениями, такими как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, с многосторонними организациями Латинской Америки и Африки.

Как заметил Путин, Россия и все ее партнеры по Евразийскому экономическому союзу, "безусловно, заинтересованы в честном, продуктивном, прагматичном взаимодействии".