Власти Москвы отметили опыт столицы в развитии рынка "зеленого" финансирования в России

Зеленые" облигации Москвы победили в Международном климатическом конкурсе "Зеленая Евразия"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Зеленые" облигации Москвы победили в Международном климатическом конкурсе "Зеленая Евразия". Московский выпуск дал толчок развитию рынка "зеленого" финансирования России, сообщила журналистам министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Ранее сообщалось, что награды конкурса "Зеленая Евразия" были вручены победителям на Евразийском экономическом форуме. Победителями и финалистами первого международного климатического конкурса стали 37 проектов.

"Москва получила премию конкурса как первый российский регион, выпустивший субфедеральные "зеленые" облигации. Это событие послужило толчком для развития рынка "зеленого" финансирования России. Инвесторы поверили в "зеленые" облигации, оценив надежный и ликвидный инструмент, относящийся к актуальной сегодня зеленой повестке. Объем размещений в секторе устойчивого развития Московской биржи, до нашего выпуска составлявший около 50 млрд рублей, к сегодняшнему дню вырос более чем в пять раз. Кроме того, специально для московских облигаций биржа изменила правила листинга, обеспечив возможность допуска бумаг всех субъектов Российской Федерации в Сектор устойчивого развития", - сказала Багреева.

Она добавила, что объем выпуска "зеленых" облигаций Москвы составил 70 млрд рублей и стал рекордным для одного эмитента выпуском за все время существования Сектора устойчивого развития Мосбиржи. Вырученные средства были направлены на закупку 400 новых электробусов, строительство и реконструкцию 21 станции и 48 км путей Большой кольцевой линии. Это позволило по итогам 2022 года обеспечить ежегодное снижение выбросов загрязняющих веществ почти на 600 тонн в год и парниковых газов в городе примерно на 30 тыс. тонн в год.

"Москва намерена продолжить успешную практику "зеленого" финансирования и в конце мая выпустит "зеленые" облигации для населения, которые позволят гражданам принять участие в экологических проектах города. Полученные от их размещения средства будут направлены на покупку электробусов для городского общественного транспорта. Преимуществом "народного" выпуска станет отсутствие для инвестора рисков потери средств: облигации не обращаются на бирже и поэтому не теряют в цене. Кроме того, граждане могут продать их обратно городу и получить доход за весь период владения. Размещение облигаций состоится на платформе "Финуслуги" Московской биржи", - отметила министр.

Церемония награждения победителей прошла 24 мая в рамках II Евразийского экономического форума, приуроченного к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств - членов Евразийского экономического союза и государств-наблюдателей. Мероприятия проводятся в рамках председательства Российской Федерации в органах ЕАЭС в 2023 году. Конкурс проводится совместно Агентством стратегических инициатив и Евразийской экономической комиссией для поиска эффективных климатических практик, направленных на устойчивое развитие государств - членов Евразийского экономического союза.