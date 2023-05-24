Канада, Мексика и США договорились увеличить инвестиции в производство полупроводников

Стороны также договорились усилить обмен информацией, чтобы стимулировать "развитие новых трансграничных партнерских отношений в области исследований и разработок полупроводников

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Оттава, Мехико и Вашингтон договорились увеличить инвестиции в производство полупроводников и стимулировать совместные исследования в этой сфере. Об этом говорится в заявлении трех стран, текст которого распространила в среду пресс-служба Белого дома.

"На конференции по полупроводникам правительства США, Канады и Мексики обязались нарастить сотрудничество в партнерстве с научной средой и частным сектором в следующих сферах: инвестиции в развитие, производство и упаковку полупроводниковых технологий и связанных с ними инноваций таким образом, чтобы устранить пробелы в цепочке поставок и использовать сильные стороны каждой из наших стран", - говорится в тексте.

Страны также договорились усилить обмен информацией, чтобы стимулировать "развитие новых трансграничных партнерских отношений в области исследований и разработок полупроводников". Конференция прошла в Вашингтоне 18-19 мая.