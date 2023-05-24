"Норникель" увеличит долю продаж в Азию по сравнению с 2022 годом

Директор департамента по работе с инвестиционным сообществом "Норникеля" Михаил Боровиков сообщил, что компания подстраивается к новым условиям, связанным с логистическими сложностями

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Продажи "Норильского никеля" по итогам 2023 года сместятся в сторону азиатского региона в связи с перестройкой логистических цепочек компании. Об этом в ходе прямого эфира подкаста "Жадный инвестор" сообщил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом "Норникеля" Михаил Боровиков.

"Сейчас по итогам 2023 года вы все-таки увидите, что больше сместились продажи в Азию. Не суперкардинально, но все равно это будет очень видно вам из наших результатов", - сказал он.

Боровиков отметил, что рост продаж компании в Азию по итогам 2022 года оказался незначительным из-за того, что все контракты, по которым продавалась продукция компании, заключались еще в 2021 году.

Ранее компания сообщала, что в первом квартале 2023 года доля ее продаж в Европу упала до 24% против 47% в 2022 году, в Азию - выросла до 45% с 31% в 2022 году.

Он также добавил, что компания подстраивается к новым условиям, связанным с логистическими сложностями. "Сейчас мы фактически перестроили логистические цепочки - мы сейчас грузим, например, через наш новый терминал, который мы сделали в Марокко, мы используем для перевозки драгоценных металлов маршруты через Стамбул, через Дубай, хотя раньше возили напрямую", - отметил Боровиков. Компания также пробует транспортировать продукцию по железной дороге до дальневосточных портов и оттуда отправляет ее в Азию.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.