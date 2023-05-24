Белый дом заявил об уверенности Байдена в валюте США

В ведомстве прокомментировали решение Бразилии перейти в расчетах с Китаем на национальные валюты

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден сохраняет уверенность в силе национальной валюты, несмотря на набирающий обороты в мире процесс дедолларизации. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент уверен в силе доллара за рубежом и в той основе, которую доллар предоставляет для международных финансов и торговли", - сказал представитель Белого дома, комментируя, в частности, мартовское решение Бразилии перейти в расчетах с Китаем на национальные валюты. Кирби отказался уточнить, почему Байден не пытался добиться от президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в ходе недавнего саммита Группы семи в Хиросиме (Япония) отказа от этого решения.

Как подчеркнул 20 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров, дедолларизация в мире началась "как на практике, так и в концептуальных выступлениях". "В рамках БРИКС Бразилия уже предложила всерьез рассмотреть на предстоящем в августе саммите задачи ограждения финансовых расчетов в рамках этого объединения, ограждения деятельности Нового банка развития от злоупотреблений сохраняющейся пока еще ролью доллара. И многие другие инициативы в этом направлении выдвигаются", - отметил глава МИД.

Луис Инасиу Лула да Силва выступил в апреле против доминирования доллара в международной торговле, предложив развивать ее в национальных валютах и создавать новые финансовые инструменты. "Кто вообще решил, что после отказа от золотого стандарта валютой должен быть доллар, а не юань, реал или песо?" - сказал бразильский лидер. Нынешняя ситуация, по его словам, не отвечает интересам развивающихся стран, вынужденных "бегать в поисках доллара", чтобы иметь возможность экспортировать свою продукцию. Центральные банки, полагает он, могли бы разработать соответствующие альтернативные механизмы взаиморасчетов.

Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), доля доллара в мировых резервах по состоянию на март текущего года составляла 58,36%. В 1999 году этот показатель, как свидетельствует статистика МВФ, достигал 71%.