Вице-президент Венесуэлы осудила стремление США исключить Россию из мировой энергосистемы

Дэлси Родригес подчеркнула возрастающую роль Китая и Индии и заявила, что Евразия должна стать протагонистом мировой экономической системы

МОСКВА/КАРАКАС, 24 мая. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес осудила попытки США исключить эту южноамериканскую республику и Россию из мировой энергетической системы.

"Это абсурдные аспекты международной геополитики, управляемой гегемоном, которая оказывает сопротивление миру справедливости, равенства и самоопределения", - заявила в среду Родригес в видеовыступлении на Втором Евразийском экономическом форуме, который начал свою работу в Москве. Слова Родригес приводит пресс-служба президента Венесуэлы.

Вице-президент подчеркнула возрастающую роль Китая и Индии в мировой экономике и заявила, что Евразия должна стать протагонистом мировой экономической системы. Она указала на необходимость создать справедливую финансовую систему, которая сегодня находится под контролем США. "Весь мир сегодня стал жертвой гегемонии доллара", - отметила Родригес.

Второй Евразийский экономический форум под девизом "Евразийская интеграция в многополярном мире" открылся в среду в конгрессно-выставочном центре "Олимп Холл" в Москве. В его работе принимают участие более 2,5 тыс. представителей органов власти и бизнеса из 54 стран мира. Среди участников мероприятий форума также представители ООН, Всемирной организации здравоохранения и Международной организации по миграции.