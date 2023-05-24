Экспорт из Эстонии в Россию вырос в марте до €74 млн в годовом исчислении

Как сообщила аналитик эстонского департамента статистики Яне Леппметс, 44% экспорта составляют машины и транспортное оборудование

ВИЛЬНЮС, 24 мая. /ТАСС/. Объем эстонского экспорта в Россию в марте текущего года вырос на €17 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг €74 млн, несмотря на действующий режим антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщила в среду Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация со ссылкой на данные департамента статистики республики.

"Если сравнивать март прошлого года и этого, то экспорт в Россию вырос с €57 млн до €74 млн. 44% экспорта составляют машины и транспортное оборудование: это печатные машины и центрифуги. По большей части это реэкспорт. В марте 77% экспорта составили заграничные продукты, которые ввозят в Эстонию и экспортируют дальше в Россию. Лишь 23% всех товаров, отправленных в Россию, были произведены в Эстонии", - отметила аналитик эстонского департамента статистики Яне Леппметс.

По ее словам, рост экспорта вызван инфляцией. Этот фактор спровоцировал рост стоимости товаров, ввозимых в Россию с территории республики. Данные за апрель еще не готовы, но в департаменте ожидают сохранения тенденции роста экспорта в РФ.

Как передает корпорация, в МИД Эстонии рекомендовали предпринимателям страны соблюдать санкционный режим в отношении России после публикации этих статистических данных.