В Приамурье откроют таможенный терминал по автомосту через Амур между РФ и КНР

Пропускная способность ТЛТ составит более 400 машин в сутки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая. /ТАСС/. Открытие нового комплекса таможенно-логистического терминала (ТЛТ) "Каникурган", расположенного вблизи автомобильного моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, состоится в Приамурье 25 мая.

Проект построен по принципу острова и реализуется в три этапа. Первая схема уже реализована в 2022 году и функционирует. Второй этап - основное трехэтажное здание ТЛТ, открытие которого состоится 25 мая. На данном этапе ведется строительство склада, который заработает в июле. Рассматриваются варианты расширения территории еще на 50 тыс. кв. м.

Планируется, что ТЛТ "Каникурган", общей площадью 18 га объединит автомобильный логистический терминал, контейнерную площадку, мультитемпературный склад для работы с продовольственными и лекарственными товарами, склады временного хранения, а также погрузочные и перегрузочные комплексы для работы с автотранспортом любого тоннажа.

Терминал "Каникурган" находится в 30 км от Благовещенска. Его расположение позволяет сократить протяженность маршрута по России на 1,5 тыс. км относительно ближайших точек формирования ж/д поездов во Владивостоке и Уссурийске в западном направлении без существенного увеличения пробега по Китаю. Для северо-восточного Китая формируется также новый транспортный коридор, поскольку зона охвата автомобильных маршрутов по Китаю - 5 тыс. км. Пропускная способность комплекса составит более 400 машин в сутки. Планируется, что грузопоток через мостовой переход к 2031 году составит порядка 719 тыс. тонн импорта и 660 тыс. тонн экспорта.

Техническое открытие комплекса пройдет в рамках российско-китайского экономического форума "Амурэкспо-2023", который состоится с 26 по 28 мая. Мероприятие включает более 20 деловых, культурных и событийных мероприятий. Ключевым станет пленарная сессия, на которой обсудят вопросы российско-китайского экономического сотрудничества и перспективы создания международных территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке в партнерстве с Китаем. В сессии примут участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генконсул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян, губернатор Амурской области Василий Орлов, представители китайских и российских территорий, бизнеса и институтов развития.

"Амурэкспофорум" проводится в Благовещенске с 1992 года. В этом году выставка получит статус выездной площадки Восточного экономического форума, а часть мероприятий пройдет в Китае. В 2022 году участниками форума стали более 150 компаний из России и КНР. В этом году власти Приамурья ожидают более 1,5 тыс. участников. От представителей власти, бизнеса Китая - порядка 200 участников.