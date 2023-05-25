В России в апреле выпустили 75 млн литров маркированного пива и слабоалкогольных напитков

Как сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий, в системе маркировки "Честный знак" зарегистрированы 1 644 производителя и импортера такой продукции

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. В рамках первого этапа маркировки пива и слабоалкогольных напитков, который стартовал 1 апреля, в России выпущено 75,6 млн литров такой продукции. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак").

"С 1 апреля 2023 началась обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги. Это первый этап введения маркировки в данной товарной группе. В государственной системе маркировки "Честный знак" зарегистрированы 1 644 производителя и импортера такой продукции. Всего за апрель произведено 75,6 млн литров промаркированного пива и слабоалкогольных напитков", - рассказали в ЦРПТ.

Там также отметили, что для того, чтобы сделать процесс внедрения маркировки на пивоваренных предприятиях более комфортным и менее затратным, оператор компенсирует небольшим производителям (с мощностями до 300 тыс. дал в год) 50% затрат на приобретение оборудования для маркировки. Также предоставляется возможность воспользоваться беспроцентной рассрочкой на три года с отсрочкой на оплату на первый год.

"Основная масса производителей на рынке - это небольшие пивоварни, их порядка 90%. Несмотря на то, что объем финансовых затрат для них невысокий и начинается от 25 тыс. рублей, мы решили дополнительно помочь им и разработали меры поддержки от компании - рассрочку и компенсацию половины затрат. Программы получили большой отклик со стороны бизнеса", - рассказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, слова которого приводятся в сообщении.

По данным оператора, совокупно программами поддержки воспользовались 216 компаний. Из них 21 предприятие участвует в программе рассрочки, а 195 производств получили компенсацию половины расходов на оборудование для маркировки.

Прием заявок на компенсацию 50% расходов на оборудование продлен до 1 июля 2023 года, рассказали в ЦРПТ, отметив, что для того, чтобы поучаствовать в программе, компания должна соответствовать ряду критериев (например, производить не более 300 тыс. декалитров продукции в год) и подать заявку на сайте "Честного знака".

Позиция бизнеса

Как отмечают в ЦРПТ, у компаний внедрение маркировки не вызвало сложностей. В числе таких предприятий - "Брянскпиво". По словам заместителя технического директора по развитию Дианы Балоде, которую цитирует пресс-служба, компания принимала участие в эксперименте по внедрению маркировки. "Поэтому, когда она стала обязательной, новое требование не вызвало у нас сложностей. Процесс уже автоматизирован. В апреле мы промаркировали 8 400 кегов - 252 тыс. литров", - сообщила Балоде.

О плавном переходе на систему маркировки рассказали и в "Пивоварне "Мюнхель". "Наша пивоварня находится в Ленинградской области и в среднем производит 200 тыс. дал напитков в год. К маркировке мы готовились заранее, поэтому, когда она стала обязательной, трудностей у нас не возникло. Также мы подходили под программу частичной компенсации затрат на маркировку, и нашу заявку одобрили. Благодаря этой возможности новый производственный этап был внедрен безболезненно. С учетом компенсации ЦРПТ за оборудование для маркировки заплатили 60 тыс. рублей", - сообщил операционный директор компании Виталий Щекин, слова которого приводит пресс-служба оператора.

О маркировке

По решению правительства РФ маркировка пива и слабоалкогольных напитков внедряется в России поэтапно: с 1 апреля началась маркировка продукции в кегах, с 1 октября вступит в силу требование о маркировке пива и слабоалкогольных напитков в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года - в остальных видах упаковки.

Система маркировки "Честный знак" внедряется в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. Также в настоящее время проводится эксперимент по маркировке медицинских изделий.