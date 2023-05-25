"Т Плюс" ожидает в 2023 году сохранения операционных и финпоказателей на уровне 2022 года

Компания также рассматривает возможность покупки активов, в частности, муниципального имущества Пермского края и Пензенской области

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Генерирующая компания "Т Плюс" в 2023 году может сохранить операционные и финансовые показатели на уровне прошлого года, сообщил журналистам глава компании Александр Вилесов.

"Они [финансовые и операционные результаты] будут похожи на то, что мы видим в отчетности за 2022 год. В первом квартале мы быстрее закончили отопительный сезон в большинстве городов, потому что была аномально теплая погода. Это сказалось на выручке, некритично с точки зрения общего объема", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возвращении к намерениям по выходу на IPO, Вилесов отметил, что "начать говорить об этом можно будет в следующем году".

О покупке активов

Компания рассматривает возможность покупки активов, в частности, муниципального имущества Пермского края и Пензенской области.

"Мы рассматриваем везде, где еще осталось муниципальное имущество на наших территориях и где к нам обращаются. С точки зрения ближайших планов - мы смотрим на территории Пермского края, в Пензенской области [есть] варианты. Но если там нет поддержки государства в любой форме - либо это плата концедента или какие-то длинные займы, модель не будет сходиться. Если говорить про небольшие города, там везде придется обращаться за [государственной] поддержкой", - сообщил гендиректор.

О собираемости платежей

Вилесов добавил, что "Т Плюс" не наблюдает роста неплатежей за электро- и теплоэнергию. "По теплу мы вышли на 98% в прошлом году и примерно на этом уровне и колеблемся. По электроэнергии ситуация даже лучше, благодаря сделке, которая была заключена с Северным Кавказом", - сказал он, добавив, что собираемость платежей в этом регионе превышает 99%.

О компании

Основные направления деятельности "Т Плюс": генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал/ч.