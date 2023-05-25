25 мая, 07:41

Новый центр обслуживания самолетов на Хайнане выполнил уже более 600 заказов

Помимо основных ремонтных работ центр обеспечил покраску нескольких десятков авиалайнеров, починку более 15 тыс. комплектующих

ХАЙКОУ /Китай/, 25 мая. /ТАСС/. Недавно созданный на Хайнане в КНР центр комплексного обслуживания самолетов в течение чуть более года выполнил свыше 600 заказов. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

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По данным издания, помимо основных ремонтных работ центр обеспечил покраску нескольких десятков авиалайнеров, починку более 15 тыс. комплектующих. Предполагается, что его роль в формировании модели интенсивного развития Хайнаньского порта свободной торговли будет постоянно возрастать.

Центр обслуживания самолетов в городе Хайкоу (административный центр Хайнаня) начал осуществлять деятельность в конце февраля 2022 года. Инвестиции в данный промышленный объект, для строительства которого был выделен участок площадью 14,7 га, превысили 1,62 млрд юаней (порядка $230 млн по текущему курсу). На территории комплекса имеется большой ангар для осмотра и ремонта воздушных судов, покрасочный цех, структура, занимающаяся хранением и продажей комплектующих. 

Теги:
КитайХайнань
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