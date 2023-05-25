Новый центр обслуживания самолетов на Хайнане выполнил уже более 600 заказов

Помимо основных ремонтных работ центр обеспечил покраску нескольких десятков авиалайнеров, починку более 15 тыс. комплектующих

ХАЙКОУ /Китай/, 25 мая. /ТАСС/. Недавно созданный на Хайнане в КНР центр комплексного обслуживания самолетов в течение чуть более года выполнил свыше 600 заказов. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, помимо основных ремонтных работ центр обеспечил покраску нескольких десятков авиалайнеров, починку более 15 тыс. комплектующих. Предполагается, что его роль в формировании модели интенсивного развития Хайнаньского порта свободной торговли будет постоянно возрастать.

Центр обслуживания самолетов в городе Хайкоу (административный центр Хайнаня) начал осуществлять деятельность в конце февраля 2022 года. Инвестиции в данный промышленный объект, для строительства которого был выделен участок площадью 14,7 га, превысили 1,62 млрд юаней (порядка $230 млн по текущему курсу). На территории комплекса имеется большой ангар для осмотра и ремонта воздушных судов, покрасочный цех, структура, занимающаяся хранением и продажей комплектующих.