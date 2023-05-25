Ростехнадзор и "Норникель" подписали соглашение о взаимодействии в сфере безопасности

Документ, в частности, предусматривает развитие научно-методической поддержки и обмена информацией между компанией и ведомством

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и глава горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин подписали соглашение о взаимодействии в сфере безопасности производства, говорится в совместном заявлении ведомства и компании.

Соответствующий документ предусматривает развитие научно-методической поддержки и обмена информацией между компанией и ведомством, проведение совместных научно-практических семинаров и конференций, мероприятия по совершенствованию законодательства России и определение наиболее эффективных подходов в управлении опасными производственными объектами.

В ходе встречи Трембицкий и Потанин обсудили состояние промышленной безопасности и подготовку плана мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности производства.

"С уходом из России некоторых поставщиков оборудования перед российским бизнесом встают вопросы импортозамещения в области обеспечения безопасности. Поэтому считаем важным повышать качество взаимодействия со всеми, кто участвует в обеспечения безопасности объектов компании, для поиска эффективных решений", - отметил глава "Норникеля".

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.