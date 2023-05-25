Белоруссия за четыре месяца перевалила через Мурманск более 95 тыс. тонн грузов

По словам премьер-министра республики Романа Головченко, в 2022 году объемы перевалки составили чуть более 30 тыс. тонн

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Белоруссия в 2023 году увеличила перевалку своих грузов через инфраструктуру Мурманской области, за четыре месяца объемы составили более 95 тыс. тонн. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в Мурманске в ходе переговоров с губернатором области Андреем Чибисом.

"Несмотря на то что мы еще пока нарабатываем такое стратегическое решение (по использованию портов области - прим. ТАСС), сотрудничество в транспортно-логистической сфере идет своим чередом. В прошлом году объемы перевалки наших грузов через Мурманск составили чуть более 30 тыс. тонн, а по итогам четырех месяцев этого года уже превысили 95 тыс. тонн", - отметил белорусский премьер, видеофрагмент высказываний которого распространила его пресс-служба.