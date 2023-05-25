Путин заявил, что сотрудничество в ЕАЭС продвигается успешно

По словам президента, Россия высоко ценит тесное партнерство со всеми государствами - членами объединения

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин доволен интеграцией в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Глава российского государства в четверг на заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил обсудить конкретные вопросы интеграционного взаимодействия.

"Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается действительно весьма успешно", - сказал Путин, открывая заседание в узком составе. Российский лидер сослался на слова казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева о том, что "главным бенефициаром является Армения, потому что в Армении самый высокий темп роста экономики". Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что этот показатель по итогам прошлого года составил 12,6%, а в 2023 году - 12,1%. "Это, конечно, такая серьезная цифра, очень серьезная", - оценил Путин.

Он заверил, что "Россия высоко ценит тесное партнерство со всеми государствами - членами объединения, которое последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга".

"Сегодня нам предстоит сначала в узком составе обменяться мнениями по основным направлениям нашего развития, по механизмам, которые мы используем для этого развития, а затем продолжим наше заседание в расширенном составе", - отметил глава российского государства. Он пояснил, что в заседании в расширенном формате по видео-конференц-связи примет участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. "У него внутриполитические процессы на высокой стадии находятся, на важной, просил его понять, поскольку не принимает участие лично", - сказал Путин. По его словам, к участию в саммите также приглашен президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который тоже примет участие по видеосвязи.

"Комплексно с участием делегаций обсудим конкретные вопросы интеграционного взаимодействия, в том числе в таких сферах, как обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры", - анонсировал Путин.

Российский лидер уточнил, что встреча "пятерки" фактически началась до официального открытия саммита. Как передает корреспондент ТАСС, между прибытием в Большой Кремлевский дворец руководителей стран ЕАЭС и церемонией совместного фотографирования прошло около часа. "Довольно активно сейчас обсуждали экономическую ситуацию в наших странах, проанализировали, как идет наше сотрудничество, причем уже удалось погрузиться в детали по некоторым отраслям производства", - сообщил президент РФ.