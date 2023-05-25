Источник: "Яндекс" обсуждает множество предложений для инвесторов

Решение еще не принято

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. ИТ-компания "Яндекс" может предложить инвесторам множество различных вариантов в рамках разделения активов, идет их обсуждение. Тем не менее, некоторые из них невозможны ввиду технических сложностей, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом обсуждения.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Yandex N. V. (нидерландская материнская компания "Яндекса") в рамках разделения активов может дать инвесторам выбор - сохранить долю в российском бизнесе IT-компании, получить выплату наличными средствами или долю в ее международных стартапах.

"Обсуждается огромное количество различных вариантов для всех акционеров, но пока финальное решение не принято. Надо понимать, что часть вариантов могут быть невозможны из-за технических ограничений", - сказал собеседник агентства.