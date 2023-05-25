ТПП создала 24 филиала международного экономического арбитражного суда в регионах РФ

Глава палаты Сергей Катырин отметил, что такие суды рассматривают в основном споры малого бизнеса, в том числе международные дела

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) создала 24 филиала международного арбитражного суда в российских регионах. Об этом сообщил глава ТПП Сергей Катырин в ходе пресс-конференции в ТАСС, приуроченной ко дню российского предпринимательства.

"Для разрешения всяких споров - и международных, и внутренних - у нас есть международный экономический арбитражный суд, который уже более 90 лет насчитывает своей истории. Года три назад было принято новое законодательство и оно разрешило нам создавать филиалы, и мы уже в 24 регионах создали эти филиалы", - сказал Катырин.

По его словам, такие суды рассматривают в основном споры малого бизнеса, в том числе международные дела. "По количеству споров, которые мы разбираем, мы превосходим, кратно даже превосходим и Стокгольмский, и Лондонский суды. Стокгольмский - где-то 150 [дел], Лондонский - около 300, у нас - 600 с лишним", - отметил глава ТПП.

ТПП имеет широкую международную структуру. С 77 странами созданы деловые советы, которые нацелены на продвижение интересов российских предпринимателей за рубежом и зарубежных предпринимателей в РФ. Представительства ТПП работают в 40 странах .