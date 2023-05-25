Российско-британская торговая палата приостановила работу представителя РФ

Глава российской Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин выразил надежду на возобновление работы делового совета, "несмотря на все политические ветры, которые в Британии дуют"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российско-британская торговая палата (РБТП, Russo-British Chamber of Commerce) приостановила работу российского представителя в палате. Об этом сообщил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной ко дню российского предпринимательства.

"Международная составляющая работает: у нас притормозили деятельность деловые советы по сотрудничеству России с европейскими странами, что понятно. Но ни в одной стране не объявили, что они полностью закрывают деловые советы, которые существуют. Все надеются на то, что закончатся когда-то все эти сложности, турбулентности и возобновится работа. Даже наше представительство Британо-российской палаты - а это самая старая палата, еще при царе созданная, - они только сказали, что приостанавливают деятельность нашего представителя. Надеемся, что в ближайшее время сможем возобновить работу делового совета, несмотря на все политические ветры, которые в Британии дуют. Во всяком случае на уровне бизнеса", - сказал Катырин.

При этом он отметил, что увеличились объемы работы представительств палаты на Востоке, в Африке, в Латинской Америке. "Все институты, которые у нас были созданы на Востоке, в Африке, в Латинской Америке, они сейчас более интенсивны, сейчас больше нагрузки. И наши представительства в Турции, Китае, Индонезии сейчас, конечно, сталкиваются с повышением нагрузки, заняты поиском партнеров компаниям - там, где разорваны цепочки, поставщики и так далее", - добавил Катырин.

Сейчас ТПП имеет широкую международную структуру. С более чем 70 странами созданы деловые советы, которые нацелены на продвижение интересов отечественных предпринимателей за рубежом. В 40 странах работают представительства ТПП. Ранее были открыты представительства ТПП в Индонезии и Индии.