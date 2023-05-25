Токаев: ЕАЭС доказал свою необходимость как в спокойные, так и в кризисные времена

Президент Казахстана назвал приоритетом ЕАЭС раскрытие потенциала объединения

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) доказал свою эффективность и в спокойное время, и в кризис. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в четверг на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Считаю, что Евразийский экономический союз доказал свою необходимость и эффективность как в спокойные, так и в кризисные времена. Важно последовательно и системно реализовать его огромный потенциал во благо наших стран", - сказал он.

Токаев подчеркнул, что экономическая интеграция - ключевой элемент достижения роста экономики стран и благосостояния граждан. "Успех или неуспех интеграционных усилий будет измеряться очень просто - бизнес и граждане должны чувствовать, что работают и живут лучше благодаря работе Союза. <...> Казахстанское видение развития Союза - это последовательное наращивание экономического потенциала наших стран, то есть проекты, технологии, рабочие места, налоги", - сказал казахстанский лидер.

Токаев отметил, что страны - участницы ЕАЭС должны работать над более полным и эффективным раскрытием потенциала объединения.

"В текущих геоэкономических условиях более полное и эффективное раскрытие потенциала союза, так сказать "расшивка узких мест", - это наш общий приоритет. Нам предстоит максимально полно реализовать все задачи, поставленные при его создании", - сказал он.

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года, заменив собой Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС, действовало в 2000-2014 годах). Впервые о создании ЕАЭС было заявлено бывшими тогда президентами РФ Дмитрием Медведевым, Белоруссии Александром Лукашенко и Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в декларации о Евразийской экономической интеграции, подписанной 18 ноября 2011 года на встрече в Москве, договор о ЕАЭС был подписан в мае 2014 года в Астане.