Ростовский завод отгрузил первые 46 тонн инновационного стекла для строительства

По информации пресс-службы Агентства инвестиционного развития региона, такая продукция ранее завозилась в Россию из Европы и Китая

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. Единственный в России завод по производству стекла с энергоэффективным магнетронным напылением Larta Glass в Ростовской области отгрузил первую партию импортозамещающего стекла, сообщили в четверг в пресс-службе Агентства инвестиционного развития региона.

"Завод отгрузил первые 46 тонн нового сверхгабаритного архитектурного стекла с покрытием для возведения объектов коммерческого и гражданского строительства в регионах России. Сверхгабаритное архитектурное стекло с напылением - импортозамещающая продукция. До недавнего времени такое стекло завозилось в нашу страну из Европы и Китая", - говорится в сообщении.

Уточняется, что завод, расположенный в Красносулинском районе Ростовской области, единственный в России, который занимается выпуском листового стекла формата 9,3 м с энергоэффективным магнетронным напылением. Производство этой продукции на предприятии освоили в 2023 году после модернизации. Ранее завод выпускал стекло форматом 7,3 м.

"В 2022 году нам удалось достаточно быстро перестроить процессы, спланировать дальнейшее развитие, вернуться к инвестиционным проектам. Важным событием стал ремонт нашей заводской печи, впервые проведенный без участия зарубежных специалистов", - цитирует пресс-служба АИР генерального директора Larta Glass Ростов Константина Нежевенко.

Компания Larta Glass (входит в группу компаний "ФСК") - один из крупнейших производителей листового стекла, стекла с покрытием и зеркал в странах СНГ. Энергосберегающие стекла российского производства для создания современных оконных систем использованы более чем для 10 тыс. архитектурных объектов в России и мире.