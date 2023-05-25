В ТПП предложили добавить в нацпроект по МСП меры по поддержке производственного бизнеса

Вице-президент палаты Елена Дыбова также предложила предусмотреть в нем меры по поддержке семейного бизнеса

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила скорректировать национальный проект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", добавив в него меры по поддержке производственного и семейного бизнеса. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС вице-президент палаты Елена Дыбова.

"Мы в ТПП РФ выступили с инициативой о том, что в составе нацпроекта МСП должен появиться отдельный федеральный проект по развитию производственного бизнеса. Сейчас его доля составляет 10-15% от всего бизнеса. Почему он развивается недостаточными темпами? Деньги дорогие, сроки предоставления кредитов не соответствуют времени, очень трудно получить необходимое помещение, отсутствуют программы для доступа к технологиям. Будем доводить свою идею до правительства", - сказала она.

Также Дыбова предложила предусмотреть в этом нацпроекте меры по поддержке семейного бизнеса. "В рамках национального проекта можно создать условия, которые позволяют семьям организовывать свое дело. Это решит вопросы и демографии, и трудоустройства молодежи, и поможет развитию института наставничества", - отметила Дыбова.

Глава ТПП РФ Сергей Катырин констатировал, что семейный бизнес работает в самых разных ипостасях - от сферы обслуживания до производства. "По нашим оценкам, 74% малого бизнеса - это именно семейные компании. А если говорить о фермерстве - это почти 100%", - отметил он

Нацпроект МСП призван поддержать бизнес на всех этапах его развития. В его состав входят федеральные проекты "Поддержка самозанятых", "Предакселерация", "Акселерация субъектов МСП", "Цифровая платформа МСП".