Российский рынок акций закрылся слабым снижением биржевых индексов

Индекс Мосбиржи по итогам дня уменьшился на 0,19%, до 2 649,98 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,33%, до 1 040,48 пункта

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг показал умеренное снижение. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,19%, до 2 649,98 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,33%, до 1 040,48 пункта. Курс доллара вырос на 0,02%, до 80,17 руб., евро снизился на 0,29%, до 86,07 руб., юань подрос на 0,002%, до 11,32 руб.

"Индекс Мосбиржи в первой половине дня достиг годового максимума на уровне 2 663 пунктов, после чего прошла волна фиксации прибыли. Курс рубля к доллару устойчиво держался вблизи 80 руб., нефть дешевела", - отметил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Напряжение на внешних рынках нарастает, и одной из главных тревог инвесторов остается неопределенность вокруг повышения потолка госдолга США, добавил эксперт. "Противоречивые заявления политиков, ведущих переговоры, делают общерыночные настроения крайне неустойчивыми. Индекс доллара DXY на фоне ухода от риска преодолел 104 пунктов. Укрепление доллара оказывает давление на сырьевые цены", - добавил он.

При этом "немного сгладила" ситуацию публикацию протокола майского заседания ФРС. Его участники заключили, что дальнейшее повышение процентных ставок стало менее целесообразным. Кроме того, пересмотренные показатели по ВВП США за первый квартал 2023 года оказались выше прогноза, отметил Бахтин

Рынок акций

На рынке акций в четверг лидерами роста оказались обыкновенные акции группы "ГАЗ" (+21,2%), несмотря на отказ компании от выплаты дивидендов за 2022 год, хотя этот отказ, скорее всего, был ожидаемым, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения снова оказались акции Ашинского метзавода (-9,8%) в связи, скорее всего, с сообщениями СМИ о возможном делистинге этих бумаг, добавила она.

Прогноз на 26 мая

Из экономической статистики пятницы Александр Бахтин выделил данные о расходах американских потребителей за апрель. В рамках сезона отчетностей свои финансовые показатели завтра представят Meituan, Dell Tech. Годовые общие собрания акционеров проведут "Лукойл" и ММК, вопрос о дивидендах будет рассмотрен на совете директоров "Абрау-Дюрсо".

Активность покупателей в конце недели может сдерживать фактор пятницы, особенно актуальный в условиях геополитической напряженности и общерыночной неопределенности, полагает Бахтин. Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 26 мая - 2 600 - 2 700 пунктов, по курсу рубля к доллару - 77,5-80,5 руб. В Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может провести торги также в рамках 2 600 - 2 700 пунктов, пара доллар/рубль - показать динамику в диапазоне 79-81 руб., евро/рубль - в коридоре 84,5-87 руб., юань/рубль - в коридоре 11,1-11,45 руб.