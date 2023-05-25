ЦБ назвал плавающий курс рубля эффективным механизмом устойчивости экономики

По словам зампреда Центрального банка Алексея Заботкина, этот механизм дает гибкость для подстройки экономики к изменениям внешних факторов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Банк России считает плавающий курс рубля эффективным механизмом устойчивости экономики в условиях изменения внешних факторов. Об этом в четверг сообщил зампред Центрального банка РФ Алексей Заботкин журналистам в ходе брифинга в Волго-Вятском главном управлении ЦБ в Нижнем Новгороде.

"Обменный курс точно останется плавающим. Это является очень важным механизмом, который дает гибкость для подстройки экономики к изменениям внешних факторов", - сказал Заботкин.

Он привел в пример прецеденты из истории других стран, когда фиксированный курс приводил к финансовым кризисам и высокой инфляции. "Мы этот урок хорошо изучили и повторять его не намерены, поэтому курс будет плавающим и будет отражать баланс спроса и предложения", - отметил Заботкин.

Ранее Заботкин сообщал, что Банк России может начать публиковать прогнозы по курсу рубля, если по итогам общественного обсуждения придет к выводу, что это не создаст неправильных для рынка сигналов.

Банк России в настоящее время проводит общественные консультации по Обзору денежно-кредитной политики. Руководители Банка России, отвечающие за денежно-кредитную политику, проводят встречи с представителями общественных организаций, бизнеса, академического сообщества и органов власти во всех регионах страны. Консультации проходят очно на базе главных управлений Банка России в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. В Нижнем Новгороде такая встреча прошла 25 мая, в ней очно и дистанционно участвовали представители из всех регионов присутствия Волго-Вятского ГУ Банка России.