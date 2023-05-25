Мордовия вовлекла более 7 тыс. га земли в органическое производство

По данным регионального правительства, республика ежегодно расширяет линейку органических продуктов

ТАСС, 25 мая. Республика Мордовия в последние годы вовлекла в органическое производство более 7 тыс. га земли сельхозназначения. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов по итогам выступления на Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.

"Убежден, ключевая поддержка органики - это наука, исследованиями и просвещением в этой области занимаемся вместе с вузом, школами. Также важно введение в оборот залежных земель. В последние годы в республике в органическое производство вовлечено больше 7 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, субсидируем затраты сельхозпроизводителей", - написал Здунов.

По данным правительства Мордовии, республика каждый год расширяет линейку органических продуктов. По количеству сертифицированных производителей республика входит в топ-5 регионов страны: шесть предприятий Мордовии сертифицированы в области органического производства, еще три планируют получить сертификат в 2023 году.

В 2009 году компания "Биосфера" первой в России получила сертификат соответствия органик-стандартам Евросоюза. В 2022 году производитель зарегистрировал 11 новых органических продуктов - это сафлоровое и льняное нерафинированные масла, крупы, мука, сыр. Также в сфере органики работает саранская "Детская пищевая станция" - единственный в республике производитель молочных продуктов для детей раннего возраста. Предприятие имеет сертификат на 18 наименований органической продукции, в том числе для питания в школах.

Кроме того, в Мордовии производят продукцию из технической конопли. На предприятие "Мордовские пенькозаводы" приходится 40% переработки пеньковолокна в стране, предприятие выпускает строительные материалы, пищевую продукцию и косметику.

X Невский международный экологический конгресс проходит 25-26 мая в Санкт-Петербурге. Цель конгресса - содействие формированию международной системы экологической безопасности, гармонизация законодательства государств, повышение экологического воспитания населения и продвижение идей здорового образа жизни.