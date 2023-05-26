Эксперт заявила, что нехватка гостиниц Байконура сдерживает поток туристов

По данным генерального директора туристической компании "RocketTrip" Яны Одиноковой, ежегодно город посещают 500-700 туристов

ТАСС, 26 мая. Ограниченный номерной фонд гостиниц в городе Байконуре сдерживает поток туристов, который за год не превышает 700 человек. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор туристической компании "RocketTrip" Яна Одинокова.

"Причиной ограничения [туристического потока] является то, <...> что в городе Байконуре ограничено строительство новых гостиниц и локационных точек для пребывания туристов. В 2020 году в городе открылась новая гостиница, но фактически это перестроенное старое здание", - сказала Одинокова после выступления на российско-китайском экономическом форуме "Амурэкспо-2023".

По ее словам, ежегодно Байконур посещают 500-700 туристов. Наибольшей популярностью у них пользуются запуски пилотируемых ракет - на них турфирма привозит по 100-120 человек, которым нужно заранее спланировать приезд, чтобы попасть на все площадки космодрома и города. Чтобы увидеть запуски грузовых ракет, в Байконур приезжают не более 60 туристов.

"Пилотируемые пуски - это реальная возможность на расстоянии вытянутой руки увидеть космонавтов в скафандрах. Посмотреть на людей, которые через несколько часов на огромной ракете высотой в 50 м с мощностью [двигателей] в 20 млн лошадиных сил оторвутся от земли. Это зрелищно и очень интересно, - добавила Одинокова. - Байконур наполнен очень сильно с исторической точки зрения, <...> огромное количество стартовых столов".

Она отметила, что туристический поток также сдерживает вместительность наиболее интересных локаций. "Например, место выхода космонавтов из гостиницы [перед отправкой на космодром] - очень ограниченная территория, которая не может вместить всех желающих. <...> Однако все ограничения, связанные с подготовкой космонавтов и пусков, абсолютно уместны. Мы не должны препятствовать первостепенной задаче работы космодрома", - подчеркнула гендиректор туркомпании.

Комплекс "Байконур", который включает космодром и одноименный город, находится в аренде у России по соглашению, подписанному президентами России и Казахстана 28 марта 1994 года, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года.

"Амурэкспофорум-2023"

Российско-китайский экономический форум "Амурэкспо-2023" пройдет с 26 по 28 мая. Он включает более 20 деловых, культурных и событийных мероприятий. Ключевым станет пленарная сессия, на которой обсудят вопросы российско-китайского экономического сотрудничества и перспективы создания международных ТОР на Дальнем Востоке в партнерстве с Китаем. В ней примут участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генконсул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян, губернатор Амурской области Василий Орлов, представители китайских и российских территорий, бизнеса и институтов развития.