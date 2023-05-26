Автомобильный завод "Москвич" стал участником программы "Сделано в Москве"

Первая коллаборация программы и завода состоится на Московской неделе предпринимательства

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Новым участником программы "Сделано в Москве" стал завод "Москвич", первая коллаборация программы и завода состоится на Московской неделе предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Программа "Сделано в Москве" объединяет разнообразные московские бренды, и нам приятно, что нашим новым участником стал завод "Москвич" - один из самых известных производителей столицы. Первая коллаборация программы и завода состоится на Московской неделе предпринимательства", - сказал глава департамента Алексей Фурсин.

Отмечается, что к программе правительства столицы по поддержке локальных брендов "Сделано в Москве" уже присоединилось более 2 тыс. участников, среди которых и молодые, и известные компании. Это первый крупный автомобильный бренд программы.

Как уточнили в пресс-службе, с 26 по 28 мая брендированный автомобиль "Москвич 3" появится в ТРЦ "Мега Теплый Стан", где пройдет ярмарка с компаниями - участниками программы "Сделано в Москве". А 27-28 мая машина легендарного отечественного бренда украсит фестиваль науки и технологий Geek Picnic.

"Мы уже не раз убеждались в правильности решения мэра Москвы Сергея Собянина взять автомобильный завод на баланс города, - добавил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Это позволило сохранить крупное предприятие на территории столицы, а также в кратчайшие сроки запустить производство российской марки автомобилей. Мы видим большой интерес к "Москвичам" по всей стране. Уверен, они будут надежно служить своим владельцам".

Программа "Сделано в Москве" стартовала в сентябре 2022 года. Она предоставляет комплексную поддержку московским производителям, а также доступ к ресурсам города с целью раскрытия потенциала локального бизнеса и привлечения граждан к продукции столичных брендов. Программа не только предлагает различные инструменты продвижения для московских компаний, но и формирует сообщество московских предпринимателей, тех, кто создает уникальные проекты с любовь к своему делу. "Сделано в Москве" объединяет как молодые компании, так и известные московские бренды с богатой историей: завод "Москвич" - один из таких брендов.