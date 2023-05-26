26 мая, 06:07

FT: JPMorgan сократит 15% сотрудников поглощенного First Republic

Сокращенные сотрудники "будут получать зарплату и льготы в течение двух месяцев, а также им будет предложена единовременная выплата с сохранением льгот

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Один из крупнейших банков мира JPMorgan Chase уведомил около 1 тыс. сотрудников поглощенного им ранее First Republic Bank о том, что им не будут предложены новые рабочие места. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.

Увольнение коснется примерно 15% от всех работников First Republic Bank. Сокращенные сотрудники "будут получать зарплату и льготы в течение двух месяцев, а также им будет предложена единовременная выплата с сохранением льгот", пишет издание.

Как сообщает Financial Times, остальным будут предложены должности в JPMorgan Chase на полный или неполный рабочий день. Сотрудники на неполный рабочий день будут наняты на срок до 12 месяцев.

В начале мая JPMorgan Chase поглотил First Republic Bank после того, как его акции резко пошли вниз из-за массового оттока депозитов. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация