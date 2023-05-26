Треть опрошенных россиян от 18 до 64 лет планирует начать бизнес в ближайшие три года

Как сообщили в МЭР РФ, наиболее востребованными мерами поддержки бизнеса остаются специальные налоговые режимы, льготное кредитование и налоговые льготы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Треть граждан РФ в возрасте от 18 до 64 лет планирует начать свое дело в ближайшие три года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ по результатам проведенного совместно со Сбербанком и Институтом фонда общественного мнения исследования настроений, ожиданий и планов на будущее малого бизнеса и самозанятых.

Согласно опросу, треть экономически активных россиян от 18 до 64 лет имеют отношение к предпринимательству - 15% владели бизнесом в прошлом, а 21% вовлечены в предпринимательскую деятельность сейчас.

Как отмечает пресс-служба Минэкономразвития, престиж предпринимательства высок: 44% россиян указанной возрастной категории считают, что открытие своего дела - это хорошая идея. Среди тех, кто уже занимался бизнесом в прошлом, 34% планируют снова начать свой коммерческий проект. Из тех, кто не имеет никакого опыта в бизнесе (две трети населения), 20% планируют открыть свое дело в ближайшие три года, говорится в сообщении.

"Наряду с системными аналитическими инструментами министерства мы опираемся на обратную связь от предпринимателей и данные исследований ПРИМ. Это позволяет реагировать на состояние и настроения сектора и четко планировать системные, а также донастраивать оперативные меры поддержки МСП. Мы видим, что, несмотря на санкции, нам удалось сохранить сектор и выйти в положительную динамику - сейчас в России более 6 миллионов предпринимателей, что выше докризисного уровня, и 1,4 миллиона вновь созданных МСП", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой.

Отмечается, что наиболее востребованными мерами поддержки бизнеса остаются специальные налоговые режимы, льготное кредитование и налоговые льготы. Также высок интерес к бизнес-знаниям, их недостаток отметили 74% опрошенных: предпринимателям не хватает юридических познаний (44%), навыков ведения бухгалтерии (36%), продвижения услуг и товаров (32%). Более трети респондентов, которым не хватает знаний, планируют в ближайшее время пройти обучение.

Согласно исследованию, среди предпринимателей 73% участников опроса оценили свое финансовое положение как удовлетворительное и хорошее, а ожидания изменений на следующий год стали более оптимистичными. Сотрудничает с другими странами 26% опрошенных предпринимателей - в первую очередь с Китаем, Белоруссией и Казахстаном. 62% бизнесменов хотят расширять сотрудничество или начинать новое.

Самозанятые в последние полгода реже сталкиваются с трудностями в своей деятельности: с 21% до 33% выросла доля тех, кто не испытывал сложностей за это время, говорится в сообщении. Также отмечается снижение количества проблем, связанных с сокращением числа клиентов, задержкой оплаты выполненной работы, расторжением заключенных договоров. Число клиентов у самозанятых стало более стабильным - о неизменности количества заявил 41% (осенью 2022 года - 33%).

Об исследовании

Исследование проблем малого бизнеса и самозанятых, их настроений, ожиданий и планов на будущее проводится в рамках проекта ПРИМ, представленного Минэкономразвития РФ, Сбербанком и Фондом общественного мнения. Оно выходит ежеквартально, первое было проведено в конце 2022 года.

Исследование проводится с помощью телефонного опроса более 600 владельцев российских компаний МСП и индивидуальных предпринимателей. Также в опросе принимают участие более 600 самозанятых, фрилансеров, работающих на себя россиян, не имеющих статуса ИП или юрлица. Еще более 2 тыс. респондентов - участники исследования предпринимательского потенциала.