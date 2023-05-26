26 мая, 07:34

Мишустин: малое предпринимательство в условиях санкций показало себя с лучшей стороны

Предприниматели сделали то, чего от них ждали люди, отметил премьер-министр РФ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Именно малое предпринимательство в условиях санкционного давления показало себя с самой лучшей стороны, предприниматели сделали то, чего от них ждали люди, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на встрече с главой общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александром Калининым.

"В непростое время для страны, в условиях санкционного давления именно малое предпринимательство показало себя с самой лучшей стороны", - сказал глава российского кабмина. По его словам, "предприниматели <...> показали именно то, что от них ждали люди - это и трудолюбие, и любовь к своей стране".

Мишустин также поздравил Калинина с Днем предпринимателя и заметил, что и макро-, и микропредприятия "создают миллионы рабочих мест и своим трудом делают жизнь страны краше", представляют практически все отрасли народного хозяйства - от сельского хозяйства до высоких технологий и инноваций. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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