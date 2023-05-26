Лихачев заявил, что ни один экологический проект Росатома за последний год не остановили

По словам гендиректора госкорпорации, в 2019 году, формируя экологические программы, Росатом ориентировался на импортные технологии, однако дальнейшие события в мире заставили пересмотреть этот подход

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Ни один экологический проект, реализуемый Росатомом, за прошедший год не был секвестирован или остановлен, несмотря на введенные против РФ санкции и ограничения. Об этом в пятницу сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, выступая на Невском экологическом конгрессе.

"За последний год никаких секвестров экологических направлений в бюджете, никаких откладываний в сторону тех или иных проблем не было", - сказал глава российской атомной отрасли. По его словам, в 2019 году, формируя свои экологические программы, Росатом ориентировался на импортные технологии. "На 60-70 процентов это были импортоориентированные технологии и оборудование. Фабула была: нужно взять лучшие мировые практики, привлечь лучшие мировые компании к решению ярких экологических проблем", - сказал Лихачев.

Однако дальнейшие события в мире заставили госкорпорацию пересмотреть свой подход, подчеркнул он. "Сначала три года пандемии, в пух и прах разрушенная мировая логистика, разрыв всех цепочек поставок, ограничения - все это необратимым образом повлияло на логистические цепочки. И, конечно, события последнего года - немыслимое, неописуемое, незаконное количество санкций, ограничений", - рассказал гендиректор Росатома. Все это, по его словам, привело к тому, что экологическую программу пришлось перезагружать. "Мы вместе с правительством, вместе с Росприроднадзором искали возможности импортозамещения технологий, составляли совершенно новые логистические цепочки поставок оборудования, меняли конфигурации проектов без ущерба для решения основной задачи. И продолжаем идти в этом направлении. Уже с этого года начнут запускаться первые заводы, первые технопарки, идет работа по ликвидации наследия в Забайкалье, в Усолье-Сибирском, в Ленинградской области", - подчеркнул Алексей Лихачев.

X Невский международный экологический конгресс проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 25-26 мая под лозунгом "Экология: право, а не привилегия". Событие соберет только в очном формате 900 делегатов. Участие в мероприятии подтвердили представители более чем 40 стран.