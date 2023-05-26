В Петербурге открыли две новые дороги, соединяющие "Лахта центр" с городскими магистралями

Протяженность северного съезда составила около 980 м, а южного - почти 440 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Два новых путепровода, соединяющих "Лахта центр" с Приморским шоссе и другими важными транспортными магистралями Санкт-Петербурга, торжественно открыли в пятницу. Благодаря двум новым виадукам, идущим от основной транспортной системы города, жители города смогут гораздо быстрее и удобнее добираться до "Лахта-центра", сказал на церемонии запуска движения председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Сегодня мы открыли новую транспортную артерию - прямой маршрут к "Лахта центру". Мы всегда стремились к тому, чтобы пространство "Лахта центра" было функциональным, комфортным и уютным. И уже сегодня "Лахта центр" - это не только деловой, но и культурный, образовательный и развлекательный центр. Он и дальше будет расти вширь и ввысь. Я очень рад, что теперь сюда можно добраться быстро и удобно", - отметил Алексей Миллер.

Губернатор города Александр Беглов также отметил, что пространство вокруг "Лахта центра", новая благоустроенная набережная уже стали популярным местом отдыха и времяпрепровождения для многих петербуржцев. По его словам, объекты были сданы досрочно, изначально завершить работы предполагалось в ноябре этого года. Стоимость контракта на реализацию проекта составила 4,6 млрд рублей.

Новый северный съезд протяженностью около 980 м соединяет Приморское шоссе и кольцевое пересечение у "Лахта центра". Южный съезд протяженностью около 440 м построен от кольцевого пересечения до Приморского проспекта и улицы Савушкина. Расчетная скорость движения на двухполосных путепроводах - 40 км/ч. Расчетный период эксплуатации эстакад - 100 лет.