ЦБ не планирует повышать целевой уровень инфляции

Как отметили в Банке России, темпы роста цен на 5% и выше граждане воспринимают как высокие

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Банк России не планирует пересматривать цель по инфляции, установленную на уровне 4%, в сторону увеличения, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе брифинга в Волго-Вятском главном управлении ЦБ в Нижнем Новгороде.

"Вопроса по рассмотрению более высокой цели по инфляции, чем вблизи 4%, стоять не может. Темпы роста цен в 5% и выше граждане воспринимают как высокие. У нас есть твердое мнение, что уровень инфляции выше 4% будет вредить формированию умеренного уровня процентных ставок, предсказуемости условий для бизнеса. Если будет видно, что для экономики и общества желательны более низкие темпы инфляции, мы будем к этому стремиться, условия для этого начали формироваться", - сказал Заботкин.

Согласно опросу ООО "инФОМ", на который ссылается ЦБ, инфляционные ожидания россиян в мае 2023 года несколько выросли после снижения в предыдущие два месяца. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 10,8%, на пять лет вперед - 11,3%.

В конце апреля Банк России пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Также регулятор представил обновленный среднесрочный прогноз. Так, на фоне роста экономической активности ЦБ улучшил ожидания по динамике ВВП страны на 2023 год до 0,5-2% с минус 1-1%. Прогноз на 2024-2025 годы остался прежним. Регулятор полагает, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года. В 2025 году ВВП РФ продолжит расти темпом 1,5-2,5%.