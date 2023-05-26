Эксперт спрогнозировал рост числа стоек в дата-центрах России в 2023 году на 14%

При этом сооснователь группы компаний Key Point Евгений Вирцер отметил, что российские темпы роста отстают от мировых

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Количество коммерческих стоек в российских центрах обработки данных (ЦОД) может вырасти на 14% в 2023 году. Однако по темпам роста Россия отстает от мировых показателей. Такие данные привел сооснователь группы компаний Key Point Евгений Вирцер на пресс-конференции в ТАСС.

"Рынок по количеству коммерческих стоек в России растет каждый год, но медленнее, чем мировые темпы. Прогноз, который делает компания iKS-Consulting, - они спрогнозировали 14% [роста] на 2023 год. На это и ориентируемся - по стойкам, введенным в эксплуатацию. Но на сегодня от мирового роста мы отстаем - доля российских коммерческих стоек по чуть-чуть уменьшается", - сказал эксперт.

Он добавил, что в его компании видят практически отсутствие рынка ЦОД в регионах России, который там определенно нужен. Так, у ГК Key Point имеется первый на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири провайдеро-независимый ЦОД уровня надежности Tier III (крайне высокий стандарт надежности оборудования и инфраструктуры), этот проект сейчас реализуется в партнерстве с сетью дата-центров 3data.

ЦОД представляют собой здания или помещения, где располагается серверное или сетевое оборудование компании - владельца с подключением впоследствии клиентов к интернету. Техника, размещенная в нем, должна работать бесперебойно, сами сервера и кабели размещается на стойках, которые часто делаются из стали. ЦОД связаны со всеми сферами деятельности, где применяются информационные технологии.