В РФ ежемесячная сумма операций граждан с криптоактивами составляет около 40 млрд рублей

Одним из вероятных каналов приобретения криптовалют являются P2P-площадки, многие из которых остались доступны российским пользователям, указал ЦБ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Усредненный ежемесячный объем операций, имеющих признаки в том числе сделок с криптоактивами, за период с IV квартала 2022 года по I квартал 2023 года составляет около 40 млрд рублей. Об этом говорится в обзоре ЦБ РФ о финансовой стабильности, который размещен на сайте регулятора.

При этом роль трансграничных операций по банковским картам как канала приобретения криптовалют на фоне ухода крупнейших международных платежных систем и реакции иностранных регуляторов на обслуживание криптопосредниками российских клиентов стала незначительной. Объем средств, направляемых на приобретение криптовалют, в IV квартале 2022 года составил 0,7 млрд рублей, говорится в обзоре.

В связи с этим одним из вероятных каналов приобретения криптовалют являются P2P-площадки (прямая торговля пользователей друг с другом - прим. ТАСС), многие из которых остались доступны российским пользователям, указал ЦБ. Кроме того, отмечается развитие рынка офлайн-криптообменников, предлагающих услуги обмена наличных средств на криптовалюты, подчеркивается в обзоре.