ЦБ: замещение ушедших иностранных брендов новыми из дружественных стран займет 1,5-3 года

Регулятор отметил, что, по данным аналитических агентств недвижимости, уровень вакантности в торговых центрах Москвы по итогам 2022 года достиг рекордных 12-16% за период наблюдения с 2010 года

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Уход иностранных компаний с российского рынка оказал существенное негативное влияние на рынок коммерческой недвижимости, особенно на сектор торговой и офисной недвижимости Москвы, следует из обзора ЦБ РФ о финансовой стабильности, который размещен на сайте регулятора. И хотя на рынок выходят новые бренды из дружественных стран, процесс замещения ими ушедших брендов займет 1,5-3 года, указал Банк России.

Регулятор отметил, что, по данным аналитических агентств недвижимости (CORE.XP и NF Group), уровень вакантности в торговых центрах Москвы по итогам 2022 года достиг рекордных 12-16% за период наблюдения с 2010 года. При этом региональные рынки оказались более устойчивыми к уходу компаний из-за невысокого проникновения международных компаний, подчеркивается в обзоре.

Сегмент офисной недвижимости также испытывал негативное влияние сокращения спроса, указал регулятор. По итогам 2022 года, доля свободных площадей в бизнес-центрах класса "А" увеличилась до 11-13%, класса "В" - до 7-8%, что стало самым высоким уровнем с 2018-2019 годов, также приводятся данные агентств. Более активно высвобождались площади качественных бизнес-центров в ключевых деловых районах, которые традиционно занимали иностранные компании.

Ввод офисных площадей в Москве по итогам 2022 года составил 340,8 тыс. кв. м, снизившись на 42% в годовом выражении. Многие девелоперы приняли решение приостановить проекты в 2022 году до улучшения рыночной конъюнктуры, отмечается в обзоре ЦБ.