На Урале за год намерены закрыть дефицит кадров для перерабатывающей промышленности

Потребность в сотрудниках также существует в сфере оборонной промышленности, заявил полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Дефицит кадров, который в регионах Урала для предприятий перерабатывающей и оборонной промышленности оценивается в 8,5 тыс. человек, закроют до конца текущего года. Уверенность в этом выразил в пятницу журналистам полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев.

26 мая Якушев в Челябинске принял участие в торжественном заседании челябинской областной общественной организации "Союз промышленников и предпринимателей".

"В прошлом году на момент начала СВО <…> математически рассчитали потребность в кадрах, и оказалось, что она по Уральскому федеральному округу была порядка 40 тыс. человек. На сегодня мы дефицит полностью не закрыли, но он уже составляет 8,5 тыс. человек, то есть за год сделан колоссальный рывок вперед. <…> Я уверен, что этот вопрос будет решен в рамках Уральского федерального округа. В этом году справимся с дефицитом, который есть, потому что наработаны механизмы, понятно, куда двигаться", - сказал Якушев.

Он пояснил, что для решения проблемы проводится совместная работа региональных властей и непосредственно самих предприятий, муниципальных властей. Кадры поступают из нескольких потоков. Прежде всего, каждое промышленное предприятие имеет свои учебные комбинаты и свои подведомственные учебные заведения. Туда был увеличен набор, где-то были укорочены сроки обучения за счет повышения интенсивности.

Кроме того, некоторые предприятия решили кадровый вопрос совместными усилиями с колледжами, профессионально-техническими училищами. Дополнительно выделили средства, увеличили материально-техническую базу, совместно переписали программу подготовки. Также была запущена и федеральная программа "Профессионалитет".

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который также принимал участие в заседании, сообщил журналистам, что объем гособоронзаказа вырос в десятки раз, но все задачи решаются, регион успешно справляется с возросшими объемами.