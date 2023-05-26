26 мая, 13:41

В международной ТОР в целях борьбы с санкциями может появиться закрытый реестр резидентов

Как заявил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев, также предусмотрена возможность привлекать иностранных работников без квот и уплаты страховых взносов

ТАСС, 26 мая. Законопроект о международной территории опережающего развития (ТОР), которую планируют создать на Дальнем Востоке по поручению президента РФ Владимира Путина, предполагает введение закрытого реестра резидентов. Как заявил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев, такой механизм разрабатывается для противодействия санкциям.

"Мы постараемся обеспечить введение закрытого реестра резидентов, то есть данные о собственниках бизнеса не будут разглашаться в текущих экономических реалиях. Это актуально и делается для того, чтобы к нашим китайским партнерам или партнерам из других стран не допустить развития вторичных санкций", - сказал он.

Предусмотрена возможность привлекать иностранных работников без квот и уплаты страховых взносов. Они будут приравнены к высококвалифицированной рабочей силе. "В данном вопросе важно обратить внимание на то, что нам потребуется соблюсти баланс между иностранной рабочей силой и гражданами РФ, чтобы перенимался опыт", - подчеркнул гендиректор КРДВ.

Запрягаев добавил, что режим международной ТОР направлен на возможность совместного с китайскими партнерами освоения и управления территориями. Так управляющая компания может создаваться совместно с фирмами из КНР, а сама международная ТОР - строиться на основании международного договора. 

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