РЖД назначили дополнительные "Сапсаны" между Москвой и Петербургом на время ПМЭФ

Состав №774 отправится из Москвы в Санкт-Петербург 13, 15 и 16 июня в 15:40, а поезд №786 - 17 и 18 июня в 21:00

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. РЖД назначили дополнительный рейсы "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом на время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в сообщении РЖД.

"Видим повышенный спрос на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в дни проведения ПМЭФ-2023, поэтому назначили дополнительные "Сапсаны" на эти даты", - отмечается в сообщении.

Так, поезд №774 отправится без остановок из Москвы в Санкт-Петербург 13, 15 и 16 июня в 15:40. Поезд №786 проследует в Петербург также без остановок 17 и 18 июня в 21:00.

Из Санкт-Петербурга в Москву преследуют поезда №763 17 июня в 11:00 без остановок и №767 17 и 18 июня в 13:00 с остановками на станциях Бологое и Тверь.