На Ставрополье площадь орошаемых земель увеличат в 1,6 раза к 2024 году

Площадь орошения составит 135 тыс. га

ПЯТИГОРСК, 26 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2023 году направят свыше 700 млн рублей на развитие мелиорации. Площадь орошаемых земель в следующем году планируют увеличить в 1,6 раза, до 135 тыс. га, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"В крае площадь фактического орошения составляет 82,9 тыс. га. До 2024 года в регионе планируется увеличить площадь орошения на 52 тыс. га", - говорится в сообщении. Таким образом, площадь орошаемых земель увеличится в 1,6 раза.

Отмечается, что развивать орошение необходимо для расширения возможностей производства и защиты сельской экономики от климатических рисков.

"С целью поддержки мелиорации сельхозтоваропроизводителям в текущем году предусмотрено более 705 млн рублей, из которых уже просубсидированы и введены в эксплуатацию девять проектов нового орошения на площади порядка 4 тыс. га мелиорируемых земель. В настоящее время субсидия выплачена в размере более 463 млн рублей", - сказано в пресс-релизе. Финансирование осуществляется по госпрограмме Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства".

По данным пресс-службы, нормативно-правовая база позволяет развивать как классическую мелиорацию (применение современных дождевальных установок, капельного орошения, орошения садов и овощных культур), производя растениеводческую продукцию для внутреннего потребления, так и выращивать экспортоориентированную продукцию: озимую пшеницу, ячмень, рапс, кукурузу на зерно.

"Ставрополье находится в зоне рискованного земледелия. Один из залогов получения стабильных богатых урожаев - мелиорация. И в целом, только активно развивая мелиоративный комплекс, мы сможем достичь тех стратегических целей, которые стоят перед нами", - подчеркнул министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков, слова которого приводятся в сообщении.