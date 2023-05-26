Крупнейшая швейная компания ДНР увеличит мощности фабрики в Мариуполе до 50%

Предприятие также намерено увеличить объемы производства

ХАРЦЫЗСК /ДНР/, 26 мая. /ТАСС/. Крупнейшее швейное предприятие ДНР "Спецтрансстрой" в 2023 году отремонтирует цех на фабрике в Мариуполе и увеличит объемы производства на 30-50%, до 7,5 тыс. сложных изделий в месяц, к которым относятся спецкостюмы и военная форма. Об этом сообщил журналистам представитель компании Дмитрий Плетень.

"Фабрику восстанавливаем сейчас, готовим второе крыло. Под еще большие мощности и делающих возвращаться. Мариупольский филиал сейчас насчитывает 106 человек, сейчас готовимся на пополнение от 30 до 50 человек. Мариупольская фабрика на данный момент готова выпускать до 5 тыс. сложной продукции в месяц, при добавлении мощностей это будет 30-50% [рост]. На этот год планируется увеличение мощностей, у нас сейчас идет восстановление цеха", - сказал он.

Он добавил, что предприятие создано в 1995 году, с 2014-го шьет преимущественно спецодежду для военных, однако также создает костюмы для коммунальных служб и строителей, халаты для медиков. Мощности всех филиалов предприятия с учетом мариупольской фабрики - ежемесячно 10 тыс. сложных изделий. Мариупольский филиал был запущен в 2022 году.