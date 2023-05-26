Индексы Мосбиржи и РТС 26 мая выросли на 1,21-1,46%

Курс доллара снизился до 79,99 рубля, евро - до 85,71 рубля

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций завершал неделю позитивно, обновляя годовые максимумы по индексу Мосбиржи. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 1,21%, до 2 682,03 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,46%, до 1 055,63 пункта. Курс доллара снизился на 0,22%, до 79,99 рубля, евро - на 0,42%, до 85,71 рубля, юань - на 0,26%, до 11,29 рубля.

"Вновь сильно смотрелись бумаги IT-компаний, в плюсе торговались золотодобытчики, пошли на восстановление после просадки тяжеловесные акции "Газпрома". Курс рубля к доллару вопреки прогнозам на укрепление в пик налогового периода остался на уровне 80, в то время как сырьевые товары, включая нефть, дорожали", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Маятник общерыночных настроений качнулся в сторону оптимизма после того, как в СМИ вышла информация о том, что президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти близки к соглашению о потолке долга. "Вероятно, эта эпопея достигнет своей кульминации в ближайшие дни - дедлайном, за которым может гипотетически последовать дефолт, значится 1 июня. Компромисс снимет напряженность на рынках, стимулирует риск-аппетит", - полагает Бахтин.

Рынок акций

Лидерами роста в пятницу на российском фондовом рынке без новостей оказались акции Ашинского металлургического завода (+23,3%), возможно, потому что слухи о делистинге акций компании пока не подтверждены, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции энергокомпании ОГК-2 (-7,04%), вероятно, в связи с фиксацией прибыли после объявления советом директоров компании рекомендации по дивидендам за 2022 год.

Прогноз на понедельник

Выхода важной экономической статистики в понедельник не ожидается. В США торги проводиться не будут в связи с национальным праздником - Днем Памяти. Из российских событий дня выделим годовое собрание акционеров Росбанка, рассказал Бахтин.

Ближайшей целью подъема индекса Мосбиржи может выступить уровень 2 700 пунктов. Он может быть достигнут уже в понедельник, если за выходные не появится значимого негатива. Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 29 мая - 2 610 - 2 710 пунктов, по курсу доллара - 78-81 рубль. Freedom Finance Global прогнозируют, что в понедельник индекс Мосбиржи останется снова в коридоре 2 600 - 2 700 пунктов, пара доллар/рубль в понедельник может двигаться в диапазоне 79-81 рубль, евро/рубль - в коридоре 85-87 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 11,1-11,5 рублей.