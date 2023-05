Американский банк уведомил Polymetal o прекращении обслуживания расписок компании

Держатели расписок должны предпринять действия в соответствии с информацией, опубликованной в циркуляре от 10 мая

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Polymetal получил уведомление от банка The Bank of New York Mellon о прекращении обслуживания депозитарных расписок компании, говорится в сообщении Polymetal на Лондонской фондовой бирже.

"В соответствии с депозитным соглашением компании в отношении программы АДР The Bank of New York Mellon прекратит действие программы АДР компании не ранее чем через 30 дней с даты уведомления владельцев АДР о таком прекращении, которое, как ожидается, произойдет 25 июля 2023 году или после", - сказано в сообщении Polymetal.

Компания напоминает, что держатели расписок должны предпринять все действия в соответствии с информацией, опубликованной в ее циркуляре от 10 мая.

Ранее совет директоров Polymetal предложил акционерам одобрить перерегистрацию компании с острова Джерси в МФЦА (Международный финансовый центр "Астана" - прим. ТАСС) в Казахстане. В результате перерегистрации основной листинг компании переместится с LSE на Астанинскую международную биржу.

Polymetal планирует подать заявление о перерегистрации до 22 июня, получить разрешение Комитета по регулированию финансовых услуг (AFSA) на продолжение ведения деятельности в Международном финансовом центре "Астана" - до 17 июля. Ожидаемая дата запроса в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) либо LSE на приостановку торгов на Лондонской фондовой бирже - также 17 июля.

Собрание акционеров по вопросу перерегистрации и переносу листинга на Астанинскую биржу состоится 30 мая 2023 года.