РЭЦ заявил, что льготные кредиты на рекламу брендов РФ помогут их продвижению за рубежом

Зонтичный бренд дает возможность большому количеству российских экспортеров получить эффект от создания у иностранных покупателей положительного имиджа товаров из РФ в рамках программы продвижения продукции под национальным брендом "Сделано в России", отметила гендиректор центра Вероника Никишина

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Льготные кредиты, которые российские бренды могут использовать для наружной рекламы, оказали бы большую помощь продвижению отечественных компаний за рубежом. Об этом заявила в пятницу генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, комментируя поддержку президентом РФ Владимиром Путиным идеи такого кредитования.

"Российский экспортный центр в прошлом году перезапустил программу по продвижению зонтичного национального бренда "Сделано в России", чтобы помогать российским компаниям-поставщикам качественной и конкурентоспособной продукции повышать узнаваемость своего имени за рубежом. Мы хотим, чтобы российские компании заняли свое заслуженное место на внешних рынках, и считаем крайне важной и ценной поддержку этой инициативы со стороны президента", - сказала Никишина.

Она добавила, что именно зонтичный бренд дает возможность большому количеству российских экспортеров получить эффект от создания у иностранных покупателей положительного имиджа российских товаров в рамках программы продвижения за рубежом продукции под национальным брендом "Сделано в России".

26 мая Путин провел встречу с членами "Деловой России", на которой прозвучала инициатива выделять льготные кредиты российским брендам на размещение наружной рекламы. Президент согласился с необходимостью поддержки российских брендов, в том числе продвижения их продукции, добавив, что возможна и дополнительная поддержка в виде льготных кредитов с субсидируемыми ставками, если есть такая необходимость.

Президент также поинтересовался у присутствовавшего на встрече вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова, как он оценивает такую идею. Мантуров заявил, что предложение будет взято в проработку.