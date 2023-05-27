Ливан получит от Всемирного банка $300 млн в качестве дополнительного финансирования

160 тыс. семей будут ежемесячно получать платежи на протяжении двух лет

БЕЙРУТ, 27 мая. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) одобрил дополнительное финансирование для Ливана в размере $300 млн. Об этом, как сообщила газета An-Nahar, заявил в пятницу в Бейруте директор филиала ВБ на Ближнем Востоке Жан-Кристоф Карре. "Средства выделены в качестве помощи правительству Ливана для покрытия потребностей малоимущих слоев, страдающих от тяжелого экономического кризиса", - уточнил чиновник.

Он указал, что проект ВБ нацелен на развитие единой системы социальной защиты и осуществляется совместно с Министерством по социальным делам Ливана и Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН.

"Бенефициарами станут 160 тыс. семей, которые будут получать платежи на протяжении 24 месяцев", - отметил Карре. Он напомнил, что в 2021 году ВБ предоставил Ливану кредит на сумму $246 млн для экстренной денежной помощи нуждающимся гражданам, которые оказались за чертой бедности после финансового коллапса.

По данным Всемирного банка, нынешний кризис в Ливане стал самым разрушительным для экономики этой страны. Национальная денежная единица - ливанский фунт - обесценился с 2019 года на 96%, в результате две трети населения живут в бедности. По показателю инфляции в 264% Ливан занял в марте первое место в мире, опередив Аргентину (104,3%) и Зимбабве (87,6%).

Соглашение с МВФ

Правительство Ливана в мае 2022 года утвердило план по оздоровлению экономики с целью получения кредитов от Международного валютного фонда (МВФ) на сумму $12 млрд. Принятый документ предусматривает реформу банковского сектора и налоговой системы, реструктуризацию государственного долга, отмену субсидий по всем основным статьям, утверждение парламентом закона о контроле за движением капиталов.

Однако, как отметил эксперт из института конъюнктурных исследований в Бейруте Патрик Мардини, ливанцы до сих пор не могут воспользоваться кредитным соглашением с МВФ. "Правительство из-за политических разногласий неспособно провести через парламент необходимые поправки, которые приведут местное законодательство в соответствие с международными стандартами", - сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, в июне Ливан может оказаться в так называемом сером списке, который составляет Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, что затруднит реализацию соглашения с МВФ и задержит предоставление кредитов.