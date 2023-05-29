Times: экономика Британии окажется в уязвимом положении из-за торговой войны США и КНР

Как пишет газета, британские аналитики пришли к выводу о готовности Вашингтона защищать свои ключевые отрасли промышленности от конкуренции даже за счет затрагивающих интересы Лондона протекционистских мер

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Британская экономика окажется в уязвимом положении в условиях торговой войны между США и Китаем, эскалацию которой усилит американский закон о снижении инфляции и предусматриваемые им субсидии для сектора зеленых технологий. Об этом сообщила в понедельник газета The Times со ссылкой на документ правительства Великобритании.

Как отмечает издание, британские аналитики пришли к выводу о готовности Вашингтона защищать свои ключевые отрасли промышленности от конкуренции со стороны Пекина даже за счет затрагивающих интересы Лондона протекционистских мер. При этом в случае развертывания полномасштабной торговой войны при помощи субсидирования национальных производителей британская экономика пострадает больше американской, китайской и европейской.

В документе также говорится, что после выхода Великобритании из Евросоюза она представляет собой "среднего размера экономику вне основных торговых блоков". Кроме того, Лондон не обладает фискальными возможностями и экономической мощью, сравнимыми с основными мировыми державами.

Как отмечается в правительственном анализе, британская индустрия полупроводниковой промышленности зависит от поставок из КНР на 40%. Из-за американских мер экспортного контроля предприятиям страны придется уйти от этой зависимости, но это потребует десятков миллиардов фунтов стерлингов государственных субсидий.

Принятый в августе 2022 года в Вашингтоне закон о снижении инфляции, обеспечивший американской экономике господдержку в размере $369 млрд, предоставляет щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединенных Штатах. По мнению европейских лидеров, этот закон может привести к новой торговой войне. Во время визита в Вашингтон в декабре 2022 года президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что протекционистские планы субсидирования американских компаний "угрожают расколоть Запад".