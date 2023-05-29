Банк БРИКС выпустил в Китае бонды на $1,2 млрд для проектов в области устойчивого развития

Сделка направлена на диверсификацию присутствия Нового банка развития на рынках капитала

ШАНХАЙ, 29 мая. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР) БРИКС выпустил бонды на 8,5 млрд юаней (около $1,2 млрд) на китайском межбанковском рынке облигаций для финансирования проектов в области устойчивого развития в странах - членах объединения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, размещенном в понедельник на сайте финансовой организации.

Сделка направлена на диверсификацию присутствия НБР на рынках капитала. Чистая выручка от продажи трехлетних бондов пойдет на пополнение общих корпоративных ресурсов банка, а также на финансирование проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития. До 100% выручки от их продажи может быть направлено за рубеж в юанях или конвертировано в другие валюты.

"Чтобы поддержать наши операции, НБР стремится увеличить свое присутствие на рынках капитала наших стран-участниц путем выпуска и кредитования в местных валютах, включая рынок межбанковских облигаций Китая. Мы по-прежнему твердо намерены поддерживать усилия Китая, направленные на углубление его внутреннего рынка капитала, и этот выпуск облигаций панда-бондов является вкладом в эти усилия", - приводятся в сообщении слова вице-президента банка Лесли Маасдорпа.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.

За годы своей работы банк одобрил 98 проектов в общей сложности на $33,2 млрд, касающихся поддержки таких направлений, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство.

Российский портфель НБР насчитывает 14 инвестпроектов, включая один займ по программе борьбы с COVID-19. Объем операций в РФ составляет $3,9 млрд. Российская Федерация является крупнейшим несуверенным заемщиком Банка. Ее несуверенный портфель достиг отметки в $2,139 млрд, что составляет 47% от несуверенных операций банка.