Греф не ожидает негативных последствий для экономики России из-за ситуации в США

США в январе превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает негативных последствий для российской экономики из-за ситуации с госдолгом США. Об этом он сообщил журналистам.

"Да нет, конечно, не будет [негативного эффекта на Россию]. Мы уже настолько изолированы, что нам не сильно грозят все эти вещи", - сказал Греф, отвечая на соответствующий вопрос.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга. После этого Минфин США был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывала Конгресс поднять лимит задолженности.

Контролирующие Палату представителей республиканцы были согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом тогда отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности без каких-либо условий.

Сегодня американский президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти объявили о достижении окончательной договоренности одобрить двухпартийное соглашение по повышению потолка госдолга, которое снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта и защищает восстановление экономики США.